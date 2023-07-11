Мирзиёев на первом совещании после выборов освободил от должностей несколько руководителей

Причиной стали грубые недостатки в сфере освоения иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел первое после досрочных выборов главы государства совещание, посвященное освоению иностранных инвестиций, в ходе которого за грубые недостатки в этой сфере снял с должностей несколько руководителей городов, районов и республиканских госорганов. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По его данным, на совещании отмечалось, что в город Андижан, Булакбашинский, Форишский, Сырдарьинской и другие районы было привлечено более $50 млн прямых инвестиций, в результате чего в этих районах было создано 50 тыс. новых рабочих мест.

"Но в Амударьинском, Кургантепинском, Бухарском, Миришкорском, Чиракчинском, Хатырчинском, Пайярикском, Аколтинском, Гулистанском, Аккорганском районах, городах Навои и Янгиел эти показатели подверглись критике за их низкий уровень и неудовлетворительную инвестиционную среду. Президент издал распоряжение об увольнении мэров этих районов и городов", - написал Асадов в Telegram-канале.

Он отметил, что глава государства поручил Генпрокуратуре и Счетной палате расследовать деятельность этих руководителей.

Пресс-секретарь сообщил также, что за недостатки в работе лишились должностей несколько руководителей республиканского уровня, в частности, заместители министров водного хозяйства и транспорта, председателя Комитета по автодорогам и главу госкомпании "Железные дороги Узбекистана".