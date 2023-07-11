Госсовет Ливии утвердил дорожную карту по организации выборов

По данным телеканала Libya Al Ahrar, план действий "подразумевает формирование нового правительства, которое обеспечит проведение выборов в течение 240 дней с даты утверждения законодательной основы"

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Высший государственный совет Ливии утвердил во вторник дорожную карту по организации в стране парламентских и президентских выборов, разработанную главой миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL), специальным представителем генерального секретаря ООН Абдулаем Батили. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya Al Ahrar.

По его информации, план действий "подразумевает формирование нового правительства, которое обеспечит проведение выборов в течение 240 дней с даты утверждения законодательной основы".

На прошлой неделе телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что дорожная карта по проведению парламентских и президентских выборов в Ливии предполагает остановку деятельности Палаты представителей (парламента) и Высшего государственного совета.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.