11 июля, 14:05

Суд Испании отказался вызывать для дачи показаний Мадуро в рамках связанного с PDVSA дела

На этом настаивал бывший заместитель министра по развитию электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказалась вызывать для дачи показаний президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках расследования в королевстве, связанного с государственной нефтегазовой компанией республики Petr leos de Venezuela (PDVSA). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, "судья Национальной судебной коллегии Мария Тардон отказалась вызывать для дачи показаний президента Венесуэлы и бывшего председателя совета директоров PDVSA Николаса Мадуро в деле, в котором расследуется предполагаемое отмывание в Испании незаконных доходов, полученных от коррупционных действий, совершенных должностными лицами или служащими администрации и бизнесменами южноамериканской страны".

Таким образом, испанский суд отклонил запрос бывшего заместителя министра по развитию электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа, который настаивал на вызове для дачи показаний Мадуро в качестве свидетеля или подозреваемого. 

Теги:
Мадуро, НиколасИспанияВенесуэла
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