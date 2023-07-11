В Белом доме усомнились в четких гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что не знает, как эти гарантии будут прописаны

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Украина по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, скорее всего, получит не четко прописанные гарантии безопасности, а общие обязательства стран альянса поддерживать ее вооружениями как в ходе текущего конфликта, так и после его завершения. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Посмотрим, как пойдут дискуссии, - сказал он, отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности может дать НАТО Украине, если пока вступление Киева в альянс невозможно. - Я не знаю, увидим ли мы по итогам Вильнюса конкретную схему с точными деталями того, как будут выглядеть эти гарантии безопасности. Но я думаю, что мы увидим, что альянс един в том, что нужны долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а также что ей нужно предоставить необходимые средства для обороны, когда нынешняя война будет закончена".

Кирби вновь повторил позицию Белого дома о том, что "Украина в непосредственном будущем не вступит в НАТО", потому что альянс не может принять страну в состоянии конфликта, а также потому, что Киеву необходимо еще провести некоторые реформы. "Украина еще должна поработать над реформами управления, обеспечения верховенства закона и так далее", - добавил Кирби.