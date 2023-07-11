Блинкен заявил, что на саммите НАТО отметят прогресс Украины в вопросе членства в альянсе

Госсекретарь США отметил, что Киев получит "очень солидную политическую и практическую поддержку"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет отмечен значительный прогресс Украины в вопросе членства в Североатлантическом альянсе. С такой оценкой он выступил в эфире телекомпании ABC.

На вопрос, какие решения по Украине могут быть приняты на саммите, Блинкен отметил, что Киев получит "во-первых очень солидную политическую и практическую поддержку". "Во-вторых, что касается членства [в альянсе], я думаю, на саммите обратят внимание на достигнутый Украиной прогресс, он значителен", - продолжил Блинкен. В то же время, по его словам, участники саммита отметят, что Киеву "еще предстоит провести работу в вопросе реформирования вооруженных сил и укрепления демократии".

Госсекретарь США также отметил, что контрнаступление Украины "будет разворачиваться в течение многих недель и даже месяцев". По мнению Блинкена, "украинцы располагают необходимым для того, чтобы оно было успешным".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными".