Белый дом заявил, что понимает раздражение Украины из-за невозможности вступить в НАТО

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что уже более 50 стран мира оказывают различную помощь Украине и продолжат это делать

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. США понимают, что Украина испытывает раздражение из-за того, что не может вступить в НАТО, а также из-за темпов поставок оружия. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Да, мы все это понимаем - их раздражение, желание получить дополнительные вооружения, окончить как можно скорее эту войну, все это мы понимаем, и, конечно, разделяем многие обеспокоенности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кирби при этом отметил, что уже более 50 стран мира оказывают различную помощь Украине и продолжат это делать. "Это будет в центре внимания [на саммите НАТО в Вильнюсе]. Вы увидите много внимания со стороны стран альянса как к непосредственным, так и к долгосрочным потребностям Украины в сфере безопасности", - добавил представитель Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Кроме того, по его словам, присоединение Киева к альянсу сейчас привело бы к столкновению НАТО с Россией.