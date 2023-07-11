МИД Канады заявил, что страна не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Глава канадского дипведомства Мелани Жоли отметила, что поддержка Украины все равно продолжится

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Канады не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы, но продолжит оказывать Киеву военную помощь. Об этом во вторник заявила на полях саммита НАТО в Вильнюсе глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Мы будем выполнять наши международные обязательства и не будем поставлять кассетные боеприпасы, но мы продолжим [военную] поддержку Украины", - сказала министр. Когда журналистка попросила уточнить, считает ли Канада использование кассетных боеприпасов военным преступлением, Жоли сразу начала отвечать на вопрос другого журналиста.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.