Нацкомитет Камбоджи по разминированию призвал США и Украину не применять кассетные бомбы

По словам первого зампреда комитета Ли Туча, решение использовать такое оружие в конфликте будет иметь разрушительные последствия для невинных людей и гражданского населения как во время боевых действий, так и после их завершения

ХАНОЙ, 11 июля. /ТАСС/. Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи поддержал призыв премьер-министра страны Хун Сена к Соединенным Штатам и Украине отказаться от намерения использовать кассетные боеприпасы в конфликте с Россией. Об этом сообщила во вторник газета Khmer Times со ссылкой на старшего министра камбоджийского правительства, первого зампреда нацкомитета Ли Туча.

По его словам, решение использовать кассетные бомбы в конфликте на Украине будет иметь разрушительные последствия для невинных людей и гражданского населения как во время боевых действий, так и после их завершения. Применение кассетных боеприпасов приведет к тому, что после заключения мира потребуется большое количества ресурсов, времени и денег для очистки зоны боевых действий. Пройдя через почти три десятилетия войн, Камбоджа была вынуждена потратить еще более 30 лет на ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов, включая кассетные бомбы, добавил Ли Туч.

Ранее премьер-министр Камбоджи призвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского отказаться от планов применения кассетных боеприпасов, поскольку это будет представлять большую опасность для жизни украинских граждан в течение многих лет. Он напомнил, что Камбоджа пережила трагический опыт бомбардировок США с применением кассетных боеприпасов в начале 1970-х годов, за более чем полвека королевство все еще не смогло полностью уничтожить их.

Согласно официальным данным, уже после окончания вооруженных конфликтов от взрывов мин и снарядов, оставшихся с военных времен, в Камбодже погибли около 20 тыс. человек, более 45 тыс. были ранены и покалечены. В период с 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн единиц невзорвавшихся боеприпасов.