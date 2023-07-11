Норвегия увеличит финансирование Украины почти на $250 млн

Премьер-министр республики Йонас Гар Стёре заявил, что Осло также нарастит свой вклад во всеобъемлющий пакет помощи НАТО для Киева

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно $236 млн). Об этом во вторник говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общей суммы 10 млрд норвежских крон (примерно $947 млн) на 2023 год", - говорится в сообщении.

В дополнение к этому Осло увеличит свой вклад во всеобъемлющий пакет помощи НАТО для Киева, утверждается в заявлении. "Норвегия увеличивает свой вклад во всеобъемлющий пакет помощи НАТО. Норвегия выделит 300 млн норвежских крон (примерно $28 млн) в виде финансирования в 2023 году и в общей сложности 1,5 млрд (примерно $142 млн) норвежских крон в течение пятилетнего периода. Это четкое свидетельство нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по реформированию и поможет приблизить Украину к НАТО", - заявил Йонас Гар Стёре.

Ранее сообщалось, что премьер Норвегии утверждал, что НАТО может официально пригласить Украину в альянс, но в документе должно быть прописано, что это произойдет, "когда придет время".