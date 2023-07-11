Главой комитета по авиационной безопасности ICAO избрали представителя Саудовской Аравии

Как отмечает Саудовское агентство печати, избрание представителя страны на этот пост "указывает на существенный вклад королевства в развитие гражданской авиации на региональном и международном уровнях"

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при Международной организации гражданской авиации (ICAO) Бадр бен Салех ас-Сукри избран главой комитета по авиационной безопасности. Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати.

Голосование состоялось накануне в ходе 6-го заседания 229-й сессии совета ИКАО в Монреале. Как отмечает агентство, избрание представителя Саудовской Аравии на пост главы комитета по авиационной безопасности "указывает на существенный вклад королевства в развитие гражданской авиации на региональном и международном уровнях". В частности, Саудовская Аравия запустила Совместную программу авиационной безопасности на Ближнем Востоке (Cooperative Aviation Security Programme Middle East) и разместила в Эр-Рияде штаб-квартиру Организации по надзору за безопасностью полетов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (Regional Safety Oversight Organization for Middle East and North Africa).

Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о международной гражданской авиации. Саудовская Аравия является членом организации с 1962 года. В феврале 1980 года королевство учредило постоянное представительство при ICAO, а спустя шесть лет было избрано в руководящий совет организации.