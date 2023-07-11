11 июля, 14:02
Военная операция на Украине

Reuters: Киев получит 50 ракет SCALP, которые адаптируют для советских самолетов

По информации источника во французских военных кругах, "ракеты будут поступать из военных запасов страны"

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет дальнего радиуса действия SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

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"Речь идет о поставке 50 ракет SCALP, произведенных европейским изготовителем MBDA", - отмечает агентство. По информации источника во французских военных кругах, "ракеты будут поступать из военных запасов страны".

Отмечается, что они будут интегрированы в системы управления "боевых самолетов незападного производства". В Париже, указывает агентство, не рассматривают поставки SCALP как шаг к эскалации напряженности.

Ранее по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, не назвав тип поставляемых снарядов. Позже агентство Agence France-Presse сообщило, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда французский лидер об этом объявил. 

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