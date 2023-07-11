Минобороны Азербайджана сообщило о ранении военнослужащего в результате обстрела

По данным ведомства, его жизнь вне опасности

БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник о ранении военнослужащего азербайджанской армии в результате обстрела с территории Армении.

"11 июля около 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, открыли огонь из стрелкового оружия по находящимся напротив позициям азербайджанской армии в лачинском направлении. В результате ранен военнослужащий ВС Азербайджана Гусейн Абдуллаев", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый был немедленно госпитализирован, его жизнь вне опасности.

"Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры", - подчеркивается в заявлении.