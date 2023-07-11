Блинкен заявил, что США работают с Россией над возвращением Гершковича и Уилана

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, работа ведется, несмотря на разногласия между странами

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Серьезные разногласия по таким вопросам, как ситуация на Украине, не мешают Соединенным Штатам работать с Россией над вопросом возвращения на родину американцев Пола Уилана, который был осужден в РФ за шпионаж, и обвиненного в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Его попросили прокомментировать возможность обмена Гершковича. "Я полон решимости вернуть домой Эвана, вернуть домой Пола, вернуть домой других. Сейчас мне нечем поделиться с вами. Я могу только сказать, что даже когда у нас есть глубокие, очень глубокие разногласия с Россией, например, по Украине, это не означает, что мы не работаем [с Москвой] над тем, чтобы вернуть домой американцев, которые были несправедливо задержаны. И эта работа продолжается. Я уделяю этому большое внимание", - ответил шеф американской дипломатии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дискуссии между Россией и США пока не показывают ясного пути к урегулированию ситуации вокруг Гершковича. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности диалога по теме обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, отметил, что "определенные контакты" между странами по этому вопросу есть, однако указал, что Россия не хочет выносить их в публичную плоскость.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, США, Канады и Ирландии, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Как сообщал Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая. 23 мая срок содержания под стражей был продлен на три месяца.