11 июля, 14:51

Guardian: в НАТО назвали заявления Зеленского жесткой публичной дипломатией

Stefan Rousseau - Pool/ Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский
© Stefan Rousseau - Pool/ Getty Images

Президент Украины назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок как для приглашения, так и для членства страны в альянсе

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Жесткие заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу неготовности стран НАТО обозначить сроки приглашения Киева в альянс представляют собой попытку в последний момент добиться нужного для Украины результата и изменить текст финального документа. Такую оценку неназванных источников в НАТО привела во вторник газета The Guardian.

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Они назвали критику Зеленского, опубликованную в Telegram-канале по пути в Вильнюс, где проходит двухдневный саммит альянса, примером жесткой публичной дипломатии, чтобы в последнюю минуту переписать итоговую декларацию или коммюнике саммита.

Во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто, прибывший на совещание в литовскую столицу в составе делегации премьер-министра Виктора Орбана, заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс. Президент США Джо Байден в свою очередь поддержал формулировку, предложенную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о будущем вступлении Украины в альянс.

Зеленский в ответ на это назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок как для приглашения, так и для членства Украины в альянсе. 

Теги:
УкраинаСШАВенгрияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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