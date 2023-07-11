Daily Mail заметила у Байдена шпаргалку во время разговора с Сунаком

В качестве подсказок на визитной карточке были написаны в том числе слова "НАТО", "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация", сообщила газета

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком использовал шпаргалку. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, как видно на новой фотографии, Байден был вынужден полагаться на подсказки и напоминания о темах, чтобы провести беседу с Сунаком вчера в Лондоне. Один фотограф заметил, что Байден сжимал в руке визитную карточку, и сумел сфотографировать сделанные на ней надписи, утверждает газета. В качестве подсказок были написаны в том числе слова "НАТО", "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация", сообщает издание.

Сам факт, что президент США полагался на такие простые подсказки для ведения беседы, считает газета, подчеркивает заметную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя политиками и был расценен как очередное свидетельство кажущегося снижения ментальной осведомленности Байдена.