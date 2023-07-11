11 июля, 18:27
Военная операция на Украине

Президент Чехии пообещал довести боевую группу НАТО в Словакии до уровня бригады

Ее численность составит 5 тыс. военнослужащих, сообщил Петр Павел

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Расквартированная в Словакии после 24 февраля 2022 года многонациональная боевая группа НАТО, командование которой осуществляет Чехия, будет доведена до уровня бригады с численностью личного состава в 5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил журналистам во вторник принимающий участие в саммите Североатлантического альянса чешский президент Петр Павел.

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"В Словакии <…> присутствие будет повышено до уровня бригады ", - сказал Павел, добавив, что "Чехия будет в значительной степени участвовать в этом".

Укрепление расширенного передового присутствия НАТО, по его словам, является ключевой задачей государств - членов блока в ответ на действия РФ на Украине. Обороноспособность будет повышена за счет постепенного увеличения численности личного состава каждой из восьми многонациональных боевых групп до 5 тыс. военнослужащих.

При этом президент не уточнил, в какие сроки произойдет увеличение численности личного состава боевых групп НАТО. Он также не конкретизировал возможный масштаб чешского военного присутствия в составе боевой группы в Словакии. По его словам, к командованию в ней может быть привлечена Испания.

Боевая группа НАТО в Словакии базируется на территории полигона Лешть в районе города Зволен в Центральной Словакии. На конец прошлого года численность ее личного состава насчитывала более 1 тыс. военнослужащих. 

Теги:
УкраинаЧехияСловакияРоссияВоенная операция на УкраинеПавел, Петр
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