Президентские выборы на Мадагаскаре пройдут в ноябре

Первый тур запланировали на 9 ноября, второй - на 20 декабря

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Президентские выборы на Мадагаскаре состоятся 9 ноября 2023 года. Об этом сообщило правительство островного государства.

"Согласно действующему законодательству на Мадагаскаре в нынешнем году состоятся президентские выборы, - цитирует во вторник агентство AFP коммюнике канцелярии премьер-министра. - Первый тур президентских выборов пройдет 9 ноября. В случае необходимости второй тур состоится 20 декабря".

Действующий президент Мадагаскара Андри Радзуэлина уже объявил, что будет добиваться переизбрания на второй срок. Предстоящие выборы грозят пройти в сложной политической обстановке, создавшейся из-за обвинений в адрес главы государства в наличии у него французского гражданства, отмечает агентство.

В июне СМИ Мадагаскара сообщили, что Радзуэлина в 2014 году вместе со своей женой и тремя детьми получил гражданство Франции. Статья 42 кодекса о гражданстве предусматривает утрату гражданства Мадагаскара совершеннолетним мадагаскарцем, если он добровольно приобретает гражданство иной страны. В свою очередь статья 46 конституции требует, чтобы кандидат в президенты имел местное гражданство. Сейчас оппозиция утверждает, что победа Радзуэлины на президентских выборах 2018 года является неконституционной.

В свою очередь Радзуэлина заявил, что гражданство Франции было получено им автоматически по причине происхождения его деда. Однако оппозиция требует доказательств того, что он не запрашивал гражданства Франции. В минувшем месяце в парламенте островного государства было начато расследование на предмет получения Радзуэлиной гражданства другой страны.