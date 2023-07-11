Дания и еще 10 стран начнут обучать пилотов ВСУ на F-16 в конце лета

По информации Минобороны королевства, подготовка также будет включать обучение технического и вспомогательного персонала

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинских летчиков на истребителях F-16. Ожидается, что обучение начнется в конце лета и будет, в том числе, проходить в Дании, сообщает во вторник Минобороны королевства.

"Группа из 11 стран договорилась присоединиться к коалиции для обеспечения обучения ВВС Украины использованию истребителей F-16. Это будет обучение пилотов, это также обучение и подготовка технического и вспомогательного персонала", - поясняется в сообщении.

Подготовка - теоретическая и практическая - будет проходить за пределами Украины. Она начнется с тестирования и отбора персонала, при необходимости будет включать обучение пилотов и другого персонала языку. "Цель обучения состоит в том, чтобы ВВС Украины получили базовые навыки и предпосылки для полетов и обслуживания самолетов F-16", - поясняют в датском министерстве.