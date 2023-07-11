ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения оборонных закупок. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами - Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тыс. человек - это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону", - сказал он.