11 июля, 15:05

Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения оборонных закупок. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами - Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тыс. человек - это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону", - сказал он. 

Теги:
Столтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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