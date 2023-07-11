Верховный комиссар ООН призвал запретить во всех странах пропаганду ненависти

Она представляет собой подстрекательство к насилию, отметил Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, должна быть запрещена во всех странах. Об этом заявил во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он выступил на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в рамках срочной дискуссии в связи с актами осквернения Корана.

"Пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминации и вражде, должна быть запрещена в каждом государстве", - отметил Тюрк. Он подчеркнул, что "с языком ненависти необходимо бороться во всех обществах посредством диалога, образования, повышения осведомленности, межконфессионального и межобщинного взаимодействия и других инструментов государственной политики".

По словам верховного комиссара ООН, в сложившейся ситуации "политические и религиозные лидеры должны сыграть особенно важную роль", твердо и немедленно выступив "против неуважения и нетерпимости не только в отношении собственных общин, но и любой группы, подвергшейся атаке". Нельзя позволить "торговцам хаосом заманить нас в свои сети и использовать для своей политической выгоды", заключил Тюрк.

СПЧ проводит во вторник срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня. Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества. Цель дискуссии - "обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и за ее пределами", сообщила ранее пресс-служба ООН. По итогам дебатов ожидается принятие внесенной Пакистаном резолюции с осуждением актов осквернения Корана.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета проходит с 19 июня до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.