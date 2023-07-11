Страны Балтии подписали акт открытия воздушного пространства для военной деятельности НАТО

В течение ближайших лет Литва намерена инвестировать более €140 млн в развитие инфраструктуры своей авиабазы, принимающей контингент союзников

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии полностью открывается для военной деятельности союзников по Североатлантическому альянсу. Декларацию такого содержания во вторник подписали на полях проходящего в Вильнюсе саммита НАТО министры обороны стран Балтии.

"Подписанный документ является важным шагом по обеспечению обороны воздушного пространства наших стран. В течение ближайших лет Литва намерена инвестировать более €140 млн в развитие инфраструктуры своей авиабазы, принимающей контингент союзников", - заявил после подписания министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В документе отмечено, что союзникам предоставляется возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Балтии для мер сдерживания, усиленного дежурства и проведения масштабных учений.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

Литва добивается пересмотра статуса миссии с патрульного на боевой. Так называемая воздушная полиция контролирует пространство над странами Балтии и не считается военной миссией. С боевым мандатом у истребителей альянса будут иные полномочия. В случае кризиса они смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.