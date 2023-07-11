11 июля, 15:31,
обновлено 11 июля, 15:52
Военная операция на Украине

НАТО призвала все страны прекратить оказание помощи России при проведении СВО

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Все страны должны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в итоговом коммюнике НАТО, опубликованном во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

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"Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи <...> России и осуждаем всех, кто активно содействует войне России. Поддержка Белоруссии сыграла важную роль, поскольку страна продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские силы могли атаковать Украину, и поддерживает агрессию России. В частности, Белоруссия, а также Иран должны покончить с пособничеством России и вернуться к соблюдению международного права", - сказано в документе. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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