11 июля, 15:32,
обновлено 11 июля, 16:25

НАТО считает, что углубление партнерства между Китаем и РФ противоречит интересам альянса

Альянс призвал Китай играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, осудить специальную военную операцию России и воздержаться от какой-либо военной поддержки РФ

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО. Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

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"Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимно усиливающиеся попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам", - говорится в документе.

Альянс в заявлении призывает Китай играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, осудить специальную военную операцию России и воздержаться от какой-либо военной поддержки РФ. Также альянс предостерег КНР от поставок летального вооружения России. 

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