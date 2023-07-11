11 июля, 15:34,
обновлено 11 июля, 16:15

НАТО заявила о воздействии военной интеграции России с Белоруссией на оборону альянса

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Военная интеграция России и Белоруссии воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО. Об этом говорится в декларации Североатлантического альянса, опубликованной во вторник по итогам его саммита в Вильнюсе.

Читайте также
Итоговое заявление лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Основное

"Углубление российской военной интеграции с Белоруссией, включая развертывание российского военного потенциала и военного персонала в Белоруссии, оказывает воздействие на региональную стабильность и оборону альянса", - отмечается в документе. "НАТО будет внимательно следить за развитием событий, в частности за возможным размещением так называемых частных военных компаний в Белоруссии", - указывается в заявлении. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация