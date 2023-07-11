НАТО планирует укреплять сотрудничество с партнерами в АТР

Это необходимо для борьбы с общими вызовами в сфере безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в числе которых Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, для совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евроатлантическую безопасность. Мы приветствуем вклад наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея - в обеспечение безопасности в Евро-Атлантике, в том числе их приверженность поддержке Украины. Мы будем и дальше укреплять наш диалог и сотрудничество для решения наших общих проблем безопасности, в том числе в сферах киберзащиты, [передовых] технологий и гибридных [угроз], подкрепляемых нашей общей приверженностью соблюдению международного права и мирового порядка, основанного на правилах", - отмечается в документе.

В текущем саммите НАТО в Вильнюсе во второй раз в истории альянса принимают участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. По словам генсека блока Йенса Столтенберга, "это показывает понимание того, насколько происходящее в Азии и Тихоокеанском регионе важно для НАТО". При этом упоминание возможности открытия офиса альянса в Токио, который стал бы первым для блока в Азии, было изъято из проекта итогового заявления саммита.