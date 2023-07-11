МИД Индонезии: АСЕАН не станет площадкой для прокси-конфликтов между великими державами

Глава ведомства Ретно Марсуди заявила, что страны-участницы ассоциации должны в первых рядах работать над созданием инклюзивной региональной архитектуры, основанной на мире, стабильности и процветании Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна послать мощный сигнал, что АСЕАН никогда не станет площадкой для прокси-конфликтов между великими державами. Об этом в ходе начавшейся во вторник в Джакарте встрече глав МИД стран-участников ассоциации заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы должны послать четкий сигнал, что АСЕН никогда не станет площадкой для прокси-конфликтов между великими державами", - приводит ее слова агентство Antara. Марсуди подчеркнула, что страны-участницы АСЕАН должны в первых рядах работать над созданием инклюзивной региональной архитектуры, основанной на мире, стабильности и процветании Индо-Тихоокеанского региона.

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходит неделя мероприятий АСЕАН. В частности, во вторник в Джакарте открылась четырехдневная встреча глав МИД АСЕАН, в ближайшие дни состоятся отдельные встречи АСЕАН с партнерами.

13-14 июля пройдут Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности, в которых с российской стороны примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, усилия Лаврова на этих совещаниях будут сфокусированы на продвижении российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранении сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям региональной архитектуры межгосударственных отношений.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.