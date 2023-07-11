11 июля, 15:48
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Страны НАТО планируют не допустить создания Ираном ядерного оружия

Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия - заявление.

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Теги:
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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