Итоговое заявление лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Основное

Лидеры стран Североатлантического альянса выпустили декларацию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. ТАСС собрал главное из коммюнике.
- перспектива использования странами НАТО ядерного оружия "чрезвычайно далека";
- НАТО призвала ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов;
- альянс призывает Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ;
- НАТО призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья;
- НАТО задействует принцип коллективной обороны при серьезных кибератаках;
- НАТО назвала Россию самой серьезной угрозой безопасности альянса;
- страны НАТО договорились тратить минимум 2% от ВВП на оборону;
- НАТО не стремится к конфронтации с РФ, надеется на поддержание работы каналов связи;
- альянс призывает все страны прекратить любую помощь РФ при проведении СВО;
- Россия сохраняет значительный военный потенциал в Арктике;
- военная интеграция РФ и Белоруссии влияет на оборону НАТО;
- приглашение в НАТО направят Украине после достижения согласия между союзниками и выполнения ею условий;
- Совет Украина - НАТО предполагает деятельность в качестве равноправных членов;
- НАТО за год выделила Киеву более €500 млн в рамках всеобъемлющего плана помощи
- амбиции КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО;
- углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО;
- альянс продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в азиатско-тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности;
- страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия;
- страны альянса считают, что укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО;
- Ближний Восток и Африка представляют для НАТО стратегический интерес;
- страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности;
- НАТО создаст центр для защиты критической важной подводной инфраструктуры;
- НАТО продолжит содействовать безопасности в Косове в рамках KFOR;
- НАТО проведет следующий саммит в 2024 году в Вашингтоне и в 2025 году в Нидерландах;
- страны НАТО договорились усиливать контроль над вооружениями;
- НАТО подтвердила намерение принять Грузию при выполнения плана действий для членства;
- НАТО планирует открыть офис в Женеве для укрепления взаимодействия с ООН;
- НАТО будет укреплять сотрудничество разведслужб стран-членов и партнеров;