11 июля, 16:04,
обновлено 11 июля, 16:11
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Итоговое заявление лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Основное

Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP
© Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP

Лидеры стран Североатлантического альянса выпустили декларацию по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. ТАСС собрал главное из коммюнике. 

  • перспектива использования странами НАТО ядерного оружия "чрезвычайно далека";
  • НАТО призвала ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов;
  • альянс призывает Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ;
  • НАТО призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья;
  • НАТО задействует принцип коллективной обороны при серьезных кибератаках;
  • НАТО назвала Россию самой серьезной угрозой безопасности альянса;
  • страны НАТО договорились тратить минимум 2% от ВВП на оборону;
  • НАТО не стремится к конфронтации с РФ, надеется на поддержание работы каналов связи;
  • альянс призывает все страны прекратить любую помощь РФ при проведении СВО;
  • Россия сохраняет значительный военный потенциал в Арктике;
  • военная интеграция РФ и Белоруссии влияет на оборону НАТО;
  • приглашение в НАТО направят Украине после достижения согласия между союзниками и выполнения ею условий;
  • Совет Украина - НАТО предполагает деятельность в качестве равноправных членов;
  • НАТО за год выделила Киеву более €500 млн в рамках всеобъемлющего плана помощи
  • амбиции КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО;
  • углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО;
  • альянс продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в азиатско-тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности;
  • страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия;
  • страны альянса считают, что укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО;
  • Ближний Восток и Африка представляют для НАТО стратегический интерес;
  • страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности;
  • НАТО создаст центр для защиты критической важной подводной инфраструктуры;
  • НАТО продолжит содействовать безопасности в Косове в рамках KFOR;
  • НАТО проведет следующий саммит в 2024 году в Вашингтоне и в 2025 году в Нидерландах;
  • страны НАТО договорились усиливать контроль над вооружениями;
  • НАТО подтвердила намерение принять Грузию при выполнения плана действий для членства;
  • НАТО планирует открыть офис в Женеве для укрепления взаимодействия с ООН;
  • НАТО будет укреплять сотрудничество разведслужб стран-членов и партнеров;
 
© Информационное агентство ТАСС
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