11 июля, 15:54,
обновлено 11 июля, 16:39

НАТО назвала маловероятным использование альянсом ядерного оружия

Альянс заявил, что "обладает средствами и решимостью", чтобы создать для вероятного противника "настолько высокие издержки" применения ядерного оружия, что они "существенно перевесят любые выгоды" от его использования

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Применение НАТО ядерного оружия очень маловероятно. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

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"Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далекой [перспективе]", - указано в нем. При этом отмечается, что любой случай использования потенциальным противником альянса ядерного оружия против НАТО "фундаментально изменит сущность [возможного] конфликта".

В документе также уточняется, что альянс "обладает средствами и решимостью", чтобы создать для вероятного противника "настолько высокие издержки" применения ядерного оружия, что они "существенно перевесят любые выгоды" от его использования. НАТО продолжит "модернизировать ядерные возможности" и "гибко редактировать [соответствующие военные] планы" альянса в целях обеспечения "гибкости и способности к адаптации" его ядерных сил.

  

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