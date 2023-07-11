НАТО планирует продолжить содействовать безопасности в Косове в рамках KFOR

В альянсе назвали неприемлемой недавнюю эскалацию в регионе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс выразил приверженность миссии в Косове. Об этом говорится в декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"Мы, как и прежде, привержены дальнейшему участию НАТО в Косове, в том числе посредством Международных сил безопасности KFOR. KFOR продолжит обеспечивать безопасную и надежную обстановку, а также свободу передвижения в Косове в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН", - говорится в коммюнике.

"Недавняя эскалация неприемлема, мы осуждаем насилие в северной части Косова, а также нападения, в результате которых серьезно пострадали солдаты НАТО. Мы увеличили присутствие войск KFOR, чтобы реагировать на возникающую напряженность", - указали страны альянса.