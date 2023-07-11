НАТО заявила, что Ближний Восток и Африка представляют для альянса стратегический интерес

Альянс рассматривает возможность создания своей миссии связи в Иордании

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Ближний Восток и Африка представляют стратегический интерес для НАТО, и альянс рассматривает возможность создания своей миссии связи в Иордании. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров стран Североатлантического альянса, опубликованном во вторник на встрече в Вильнюсе.

"Ближний Восток и Африка являются регионами, представляющими стратегический интерес. Мы будем углублять наше политическое взаимодействие и публичную дипломатию с нашими давними партнерами по Средиземноморскому диалогу и Стамбульской инициативе сотрудничества", - отмечается в документе.

"Мы также расширим нашу работу с соответствующими региональными организациями, включая Африканский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Мы реализуем пакеты мер по наращиванию оборонного потенциала для Ирака, Иордании, Мавритании и Туниса. Мы также изучим с иорданскими властями возможность создания отделения связи НАТО в Аммане", - заявили лидеры стран НАТО.