11 июля, 17:34

НАТО заявила, что Ближний Восток и Африка представляют для альянса стратегический интерес

Альянс рассматривает возможность создания своей миссии связи в Иордании

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Ближний Восток и Африка представляют стратегический интерес для НАТО, и альянс рассматривает возможность создания своей миссии связи в Иордании. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров стран Североатлантического альянса, опубликованном во вторник на встрече в Вильнюсе.

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"Ближний Восток и Африка являются регионами, представляющими стратегический интерес. Мы будем углублять наше политическое взаимодействие и публичную дипломатию с нашими давними партнерами по Средиземноморскому диалогу и Стамбульской инициативе сотрудничества", - отмечается в документе.

"Мы также расширим нашу работу с соответствующими региональными организациями, включая Африканский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Мы реализуем пакеты мер по наращиванию оборонного потенциала для Ирака, Иордании, Мавритании и Туниса. Мы также изучим с иорданскими властями возможность создания отделения связи НАТО в Аммане", - заявили лидеры стран НАТО.

  

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