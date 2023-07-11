Страны НАТО договорились усиливать контроль над вооружениями

В итоговой декларации альянса утверждается, что "после окончания холодной войны НАТО резко сократила количество ядерных вооружений, размещенных в Европе, и уменьшила зависимость от ядерного оружия в стратегии НАТО"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны-члены НАТО договорились на саммите в Вильнюсе "усиливать контроль над вооружениями". Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение вносили и должны вносить существенный вклад в достижение целей безопасности Североатлантического альянса, а также в обеспечение стратегической стабильности и нашей коллективной безопасности", - отмечается в тексте.

Там утверждается, что "после окончания холодной войны НАТО резко сократила количество ядерных вооружений, размещенных в Европе, и уменьшила зависимость от ядерного оружия в стратегии НАТО". "Союзники сохраняют общую решимость соблюдать и поддерживать существующие соглашения и обязательства в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения. Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, придерживаться разоружения и нераспространения как ключевых элементов евроатлантической безопасности", - говорится в тексте.