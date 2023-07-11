В Израиле протестующие против судебной реформы блокировали дороги в аэропорту Бен-Гурион

В зоне вылета скопились сотни пассажиров, которые прибыли в аэропорт заранее из-за демонстрации

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Участники многотысячной акции протеста против судебной реформы блокировали во вторник внутренние дороги между первым и третьим терминалами международного аэропорта Бен-Гурион, передает корреспондент ТАСС. Тысячи людей скандируют лозунги и размахивают флагами у выхода из зоны прилета третьего терминала, блокируя выходы к автобусам и такси, в зоне вылета скопились сотни пассажиров, которые прибыли в аэропорт заранее из-за демонстрации.

По оценкам Channel 12 израильского телевидения, в акции протеста в аэропорту принимают участие до 12 000 человек. Радио Kan сообщает, что полицейские оттесняют демонстрантов от третьего терминала, призывают их соблюдать инструкции и не нарушать общественный порядок. По данным радиостанции, задержан по меньшей мере один участник протестной акции. Kan указывает, что из-за массовой демонстрации в аэропорту ожидаются задержки рейсов.

Участники демонстрации в аэропорту Бен-Гурион скандируют лозунги в защиту демократии, размахивают израильскими флагами и требуют от властей немедленно прекратить продвижение судебной реформы.

Акции протеста возобновились в Израиле с новой силой после того, как Кнессет (парламент) в ночь на 11 июля утвердил в I чтении первый из законопроектов, относящихся к продвигаемым правительством премьер-министра Нетаньяху изменениям в судебной системе.

В течение дня израильская полиция задержала 66 человек за нарушение общественного порядка в различных районах страны, сообщает газета The Times of Israel. По ее информации, в центре Тель-Авива правоохранители использовали водометы, а в Хайфе произошли столкновения между полицейскими и протестующими, заблокировавшими автомобильные тоннели. В столкновениях в течения дня во вторник пострадали по меньшей мере девять протестующих и один полицейский, сообщает Channel 12 со ссылкой на медиков.

Правительство Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые продолжаются уже 26 недель.