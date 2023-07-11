НАТО задействует принцип коллективной обороны при серьезных кибератаках

Альянс сообщил о намерении провести в ноябре в Берлине "первую всеобъемлющую конференцию НАТО по обороне в киберпространстве"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) готова задействовать принцип коллективной обороны в случае серьезных кибератак против входящих в нее стран.

Об этом говорится в заявлении альянса, принятом по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"Единичные или совокупные злонамеренные действия в киберпространстве могут достичь уровня вооруженного нападения и привести в каких-то конкретных случаях к задействованию Североатлантическим советом статьи 5 Вашингтонского договора", - отмечается в документе.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

"Мы решительно настроены применять весь набор средств, в том числе рассматривая коллективные ответы, чтобы сдерживать полный спектр киберугроз, защищаться от них и противодействовать им", - подчеркивается в итоговом коммюнике саммита.

"Сегодня мы поддерживаем новую концепцию, чтобы укрепить вклад обороны в киберпространстве в нашу общую доктрину сдерживания и обороны. Это обеспечит дальнейшую интеграцию трех уровней обороны НАТО в киберпространстве - политического, военного и технического, гарантируя, когда уместно, гражданско-военное сотрудничество, а также взаимодействие с частным сектором во все периоды - в мирное время, при кризисах и конфликтах", - пишут составители документа.

Кроме того, Североатлантический альянс сообщил о намерении провести в ноябре в Берлине "первую всеобъемлющую конференцию НАТО по обороне в киберпространстве", в которой примут участие политические деятели, военные и технические эксперты.