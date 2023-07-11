НАТО планирует открыть офис в Женеве для укрепления взаимодействия с ООН

Организация также намерена наращивать взаимодействие с ОБСЕ и Африканским союзом

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО рассматривает возможность открыть офис связи в Женеве для укрепления сотрудничества с ООН и другими международными организациями.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы изучаем возможность создания офиса связи в Женеве для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия с ООН и другими международными организациями", - сказано в тексте.

Организация также намерена наращивать взаимодействие с ОБСЕ и Африканским союзом "ради продвижения общих интересов".