НАТО подтвердила намерение принять Грузию при выполнении плана действий для членства

В альянсе ранее согласилась упразднить план действий для членства Украины

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил намерение принять Грузию в состав организации с сохранением плана действий для членства в альянсе. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом альянса с выполнением плана действий для членства в качестве интегральной части этого процесса", - говорится в документе.

Ранее НАТО согласилась упразднить план действий для членства Украины в организации.