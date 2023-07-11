11 июля, 17:05

НАТО подтвердила намерение принять Грузию при выполнении плана действий для членства

В альянсе ранее согласилась упразднить план действий для членства Украины

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил намерение принять Грузию в состав организации с сохранением плана действий для членства в альянсе. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита.

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"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом альянса с выполнением плана действий для членства в качестве интегральной части этого процесса", - говорится в документе.

Ранее НАТО согласилась упразднить план действий для членства Украины в организации.

  

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