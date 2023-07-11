Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Закавказье

Премьер-министр Армении и госсекретарь США коснулись также процесса переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ситуацию в регионе и вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Глава кабмина Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ситуацию в регионе. Стороны коснулись также процесса переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также необходимых шагов по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога Баку - Степанакерт при международном участии", - говорится в сообщении.

В разговоре Пашинян отметил углубление гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора азербайджанской стороной, и высказался за необходимость решения этого вопроса. Собеседники подчеркнули также необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе, говорится в пресс-релизе правительства Армении.