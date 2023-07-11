НАТО призвала ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов

Участники саммита подчеркнули, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем в предотвращении ядерной угрозы

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО призывает все страны отказаться от производства расщепляющихся материалов, которые могут использоваться для создания ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"Мы призываем все страны, которые этого еще не сделали, ввести и добровольно соблюдать мораторий на производство расщепляющихся материалов, которые могут использоваться в ядерном оружии", - отмечается в документе.

Участники саммита подчеркнули, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является краеугольным камнем в предотвращении ядерной угрозы. "Мы призываем все страны, участвующие в ДНЯО, работать вместе для выполнения этого договора", - указывается в итоговой декларации.