НАТО будет укреплять сотрудничество разведслужб стран-членов и партнеров

"Упор на разведданные стал еще более важным и необходимым для принятия решений Североатлантическим альянсом и стратегического планирования", говорится в итоговом заявлении саммита альянса

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс будет укреплять сотрудничество разведывательных служб стран - членов НАТО и государств-партнеров. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы будем укреплять наше сотрудничество в области разведки внутри Североатлантического альянса и с партнерами по мере необходимости", - договорились в НАТО.

"Ценность разведки НАТО заключается прежде всего в том, что разведывательные службы и службы безопасности союзников тесно сотрудничают в целях обмена разведывательными данными и дальнейшего обеспечения того, чтобы Североатлантический альянс имел всестороннее представление о глобальной стратегической картине. Поэтому разведывательные возможности союзников будут способствовать улучшению понимания НАТО угроз, рисков и вызовов, а также оптимизации наших значительных и разнообразных аналитических возможностей", - подчеркивается в заявлении.

Как указано в документе, текущие события в Европе фундаментально изменили ситуацию в области евроатлантической безопасности. "Упор на разведданные стал еще более важным и необходимым для принятия решений Североатлантическим альянсом и стратегического планирования".