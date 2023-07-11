11 июля, 16:35

НАТО создаст центр для защиты критической важной подводной инфраструктуры

Страны альянса также заявили о договоренности "создать сеть, объединяющую НАТО, союзников, частный сектор и другие субъекты для улучшения обмена информацией и опытом"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО договорились о создании центра по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры. Об этом говорится в итоговом заявлении, опубликованном во вторник по завершении первого дня саммита в Вильнюсе.

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"Угроза критически важной подводной инфраструктуре реальна, и она нарастает. <...> Защита критически важной подводной инфраструктуры на территории союзников остается в их национальной юрисдикции, а также обеспечивается коллективным обязательством. Мы договорились о создании Морского центра НАТО по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры в рамках Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM). Мы также договорились создать сеть, объединяющую НАТО, союзников, частный сектор и другие субъекты для улучшения обмена информацией и опытом", - говорится в декларации.

  

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