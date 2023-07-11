11 июля, 16:33

НАТО за год выделила Киеву более €500 млн в рамках всеобъемлющего плана помощи

Страны альянса "продолжат финансирование плана на устойчивой и предсказуемой основе", говорится в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны - члены НАТО за год выделили Киеву более 500 млн евро в рамках всеобъемлющего плана помощи.

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Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Со времени саммита в Мадриде союзники и партнеры выделили более 500 млн евро на поддержку Украины в рамках всеобъемлющего плана помощи", - отмечается в тексте.

В альянсе также подчеркнули, что в рамках плана государства НАТО продолжат оказание Украине нелетальной помощи. "Продолжение предоставления крайне необходимой нелетальной помощи Украине в рамках пакета остается приоритетной задачей", - сказано в документе.

Отмечается, что страны организации "продолжат финансирование плана на устойчивой и предсказуемой основе".

  

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