Зеленский в центре Вильнюса поучаствовал в концерте в поддержку вступления Украины в НАТО

Президент Украины заявил, что прибыл в город "с верой в сильное НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается ни на кого"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в концерте на центральной площади Вильнюса в поддержку вступления Украины в НАТО. Кадры его выступления показал украинский телеканал "Рада".

"Сегодня я прибыл сюда с верой в сильное НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается ни на кого", - сказал он, открывая концерт, организованный властями Литвы.

Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, с надеждой получить четкий сигнал о членстве Украины в альянсе. Однако по итогам первого дня саммита генсек организации Йенс Столтенберг огласил декларацию, в которой говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками и "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.