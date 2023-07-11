НАТО призывает Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

Страны альянса намерены продолжить консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность НАТО

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО призывает Россию соблюдать обязательства до выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и пересмотреть свое решение о выходе. Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Мы также осуждаем решение России выйти из ДОВСЕ <...>. Союзники призывают Россию выполнить свои обязательства и использовать оставшееся время <...>, чтобы пересмотреть свое решение. Союзники продолжат консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность Североатлантического альянса", - говорится в декларации.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года РФ приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.