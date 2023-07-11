Страны НАТО планируют продолжать стремиться к диверсификации поставок энергоносителей

В альянсе считают, что энергетическая безопасность играет важную роль в общей безопасности организации

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО продолжат развивать потенциал альянса по оказанию поддержки национальным властям в защите критически важной энергетической инфраструктуры и будут стремиться к диверсификации поставок энергоносителей. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Энергетическая безопасность играет важную роль в нашей общей безопасности", - отмечается в тексте. "Мы продолжим развивать потенциал НАТО по оказанию поддержки национальным властям в защите критически важной энергетической инфраструктуры", - констатируется в заявлении.

При этом указывается, что страны Североатлантического альянса "привержены обеспечению надежных, устойчивых и рациональных поставок энергии вооруженным силам". "По мере того как мы адаптируем наш альянс к продолжающемуся энергетическому переходу, мы обеспечим военный потенциал, эффективность и оперативную готовность. Союзники стремятся и будут продолжать стремиться к диверсификации своих поставок энергоносителей в соответствии со своими потребностями и условиями", - резюмируется в тексте.

Саммит НАТО открылся в Вильнюсе 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Литвы, где примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО в среду. На полях саммита, в частности, запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что сегодня в конце дня встретится с президентом Украины.