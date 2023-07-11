11 июля, 17:09

Страны НАТО планируют продолжать стремиться к диверсификации поставок энергоносителей

В альянсе считают, что энергетическая безопасность играет важную роль в общей безопасности организации

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО продолжат развивать потенциал альянса по оказанию поддержки национальным властям в защите критически важной энергетической инфраструктуры и будут стремиться к диверсификации поставок энергоносителей. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

Читайте также
Итоговое заявление лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Основное

"Энергетическая безопасность играет важную роль в нашей общей безопасности", - отмечается в тексте. "Мы продолжим развивать потенциал НАТО по оказанию поддержки национальным властям в защите критически важной энергетической инфраструктуры", - констатируется в заявлении.

При этом указывается, что страны Североатлантического альянса "привержены обеспечению надежных, устойчивых и рациональных поставок энергии вооруженным силам". "По мере того как мы адаптируем наш альянс к продолжающемуся энергетическому переходу, мы обеспечим военный потенциал, эффективность и оперативную готовность. Союзники стремятся и будут продолжать стремиться к диверсификации своих поставок энергоносителей в соответствии со своими потребностями и условиями", - резюмируется в тексте.

Саммит НАТО открылся в Вильнюсе 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Литвы, где примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО в среду. На полях саммита, в частности, запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что сегодня в конце дня встретится с президентом Украины. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация