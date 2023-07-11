Совет Украина - НАТО предполагает деятельность в качестве равноправных членов

Совет будет предусматривать "совместные консультации, принятие решений и деятельность, а также будет служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", говорится в итоговом заявлении саммита альянса

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО будет предусматривать совместную деятельность и консультации между сторонами в качестве равноправных членов.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Безопасность Украины имеет большое значение для союзников и альянса, - отмечается в документе. - Для поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО сегодня мы согласовали существенный пакет расширенной политической и практической поддержки". "Мы приняли решение создать Совет Украина - НАТО, новый совместный орган, в котором союзники и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО", - уточняется в заявлении.

Как подчеркивается в документе, совет будет предусматривать "совместные консультации, принятие решений и деятельность, а также будет служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной".