НАТО призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья

Члены альянса также пообещали "поддерживать Молдавию в ее продвижении к европейской интеграции и заявили о твердой поддержке "права Молдавии определять свое собственное будущее"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО выразила поддержку территориальной целостности Молдавии, призвав Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно-признанных границ и призываем Россию вывести все свои силы, дислоцированные в приднестровском регионе без согласия Молдовы", - говорится в документе. Страны - члены НАТО заявили о твердой поддержке "права Молдавии определять свое собственное будущее и курс внешней политики без вмешательства извне", а также об уважении "конституционного нейтралитета" Кишинева.

Члены альянса также пообещали "поддерживать Молдавию в ее продвижении к европейской интеграции". "НАТО продолжит оказывать практическую помощь в рамках расширенного пакета мер по наращиванию обороноспособности по мере того, как Молдавия работает над укреплением своего потенциала в области безопасности и обороны и модернизацией своих вооруженных сил", - говорится в итоговой декларации.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Об эффективности этой операции говорит то, что за 31 год в зоне безопасности конфликта не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Процесс их вывоза и утилизации был заблокирован властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.