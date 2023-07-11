Оппозиция ЮАР потребовала опубликовать доклад о российском судне Lady R

Министр обороны теневого кабинета Кобус Марэ заявил, что содержащаяся в нем секретная информация может быть соответствующим образом отредактирована

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" (ДА) потребовала во вторник от президента страны Сирила Рамапосы опубликовать результаты расследования в отношении российского судна Lady R, которое в декабре 2022 года заходило на базу ВМС на западе республики. Об этом сообщила местная радиостанция Eyewitness.

"Отчет должен быть обнародован, содержащаяся в нем секретная информация может быть соответствующим образом отредактирована, - заявил министр обороны теневого кабинета Кобус Марэ. - В ближайшие дни истекают шесть недель, которые власти отвели на подготовку доклада о Lady R. [Позиция] правительства должна быть прозрачной по отношению к обществу".

Марэ предупредил, что если власти не опубликуют даже отредактированный доклад по поводу российского судна, то оппозиция подаст в суд.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы, которые затем могли быть использованы российскими военными. При этом он не представил никаких доказательств в поддержку своих утверждений. На следующий день Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где ему было выражено недовольство этими высказываниями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое находится под санкциями США. Она должна подготовить и передать к середине июля главе государства соответствующий доклад. Позднее правительство ЮАР объявило, что итоговый доклад комиссии будет засекречен.

В свою очередь министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе 14 июня заявила в национальном парламенте, что российское судно Lady R не брало на свой борт на базе ВМС ЮАР какое-либо оружие, оно доставило в Южно-Африканскую Республику партию для вооруженных сил африканской страны, заказанную еще в 2018 году. Она подчеркнула, что ЮАР ничего не нарушала.