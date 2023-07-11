НАТО утверждает, что Иран продолжает оказывать военную поддержку России

В альянсе заявили, что иранские беспилотники использовались для нанесения ударов по украинским объектам критической инфраструктуры

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс призывает Иран перестать оказывать помощь России в военной сфере, в том числе путем якобы имеющей место передачи беспилотников.

Об этом говорится в декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в документе. При этом в НАТО утверждают, что иранские беспилотники использовались для нанесения ударов по украинским объектам критической инфраструктуры. Кроме того, с точки зрения альянса, "поддержка Ираном" российской спецоперации на Украине "влияет на евро-атлантическую безопасность".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.