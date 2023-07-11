НАТО осудило размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Страны альянса призвали "Россию подтвердить свою приверженность - на словах и на деле - принципам" заявления лидеров пяти государств о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений в январе 2022 года

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО осуждает решение России о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом говорится в декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Мы осуждаем объявленное Россией намерение разместить ядерное оружие и системы, способные нести ядерный потенциал, на территории Белоруссии <...>. Мы напоминаем о совместном заявлении лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений. Мы призываем Россию подтвердить свою приверженность - на словах и на деле - принципам, закрепленным в этом заявлении", - говорится в декларации.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку.

16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Белорусский лидер Александр Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.