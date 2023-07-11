НАТО разработает стратегии в области технологий совершенствования человека

Как признали в альянсе, "новые прорывные технологии несут как возможности, так и риски"

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс намерен разработать стратегии действий в области квантовых и биотехнологий, а также технологий совершенствования человека. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"НАТО разработает дальнейшие стратегии в отношении ключевых новейших и прорывных технологий, в том числе в области квантовых технологий, биотехнологий и технологий усовершенствования человека, чтобы учесть возможности и риски, которые они представляют", - указано в тексте документа.

Как признали в НАТО, "новые прорывные технологии несут как возможности, так и риски", "приобретая все большее стратегическое значение и становясь ключевыми областями глобальной конкуренции".

"Стратегические соперники и потенциальные противники НАТО вкладывают значительные средства в технологии, которые могут быть высокоэффективными, особенно во враждебных гибридных действиях, и иметь решающее значение в конфликте. Мы наращиваем наши собственные усилия для обеспечения того, чтобы Североатлантический альянс сохранял свое технологическое превосходство в новых и прорывных технологиях, чтобы сохранить нашу оперативную совместимость и военное превосходство, в том числе за счет решений двойного назначения", - отмечено в заявлении.

С этой целью НАТО работает над внедрением и интеграцией новых технологий, сотрудничает с частным сектором, инвестирует в стартапы. "В целях дальнейшего развития нашей трансатлантической инновационной экосистемы Инновационный фонд НАТО <…> в ближайшие месяцы начнет инвестировать в глубокие технологии", - сообщили в альянсе.

Большое значение в НАТО также придают внедрению цифровых технологий. "Мы одобрили Стратегию внедрения цифровой трансформации, которая подкрепляет нашу способность проводить многодоменные операции, обеспечивать функциональную совместимость во всех доменах, повышать ситуационную осведомленность, проводить политические консультации и принимать решения на основе данных", - указано в заявлении.